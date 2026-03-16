Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Rentable Givaudan-Anlage?
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16.03.2026 10:04:12
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Givaudan-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2 959,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,034 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.03.2026 94,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 796,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 5,51 Prozent verkleinert.
Givaudan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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