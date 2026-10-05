Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Rentable Givaudan-Investition? 05.10.2026 10:03:43

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor 5 Jahren angefallen

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Givaudan-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 05.10.2021 wurden Givaudan-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Givaudan-Aktie an diesem Tag bei 4 260,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,347 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 3 360,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 887,32 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,13 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Givaudan eine Börsenbewertung in Höhe von 31,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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