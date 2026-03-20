SMI-Wert Givaudan-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Givaudan-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SMI-Titel Givaudan am 19.03.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 72,00 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,86 Prozent an. Die gesamte Dividendenausschüttung von Givaudan beläuft sich auf 645,00 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 2,87 Prozent an.

Givaudan-Stockdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Givaudan-Titel via SIX SX bei einem Wert von 2 701,00 CHF. Heute wird die Givaudan-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Givaudan-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Givaudan-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das Givaudan-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,29 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,77 Prozent betrug.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren reduzierte sich der Kurs von Givaudan via SIX SX um 24,11 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -23,83 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Givaudan-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Givaudan

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 73,91 CHF voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,74 Prozent zulegen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Givaudan

Givaudan ist ein SMI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 24,906 Mrd. CHF. Givaudan verfügt über ein KGV von aktuell 27,10. 2025 setzte Givaudan 7,472 Mrd. CHF um und erzielte ein EPS von 116,08 CHF.

Redaktion finanzen.at