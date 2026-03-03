Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Rentable Holcim-Anlage?
|
03.03.2026 10:04:01
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Holcim-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Holcim-Papiers betrug an diesem Tag 21,78 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 459,164 Holcim-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Holcim-Aktie auf 69,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 700,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 217,01 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 38,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Holcim
Analysen zu Holcim AG
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Holcim AG
|72,78
|-3,53%
