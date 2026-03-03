Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Holcim-Anlage? 03.03.2026 10:04:01

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Holcim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Holcim-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Holcim-Papiers betrug an diesem Tag 21,78 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 459,164 Holcim-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Holcim-Aktie auf 69,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 700,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 217,01 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 38,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Holcim

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

mehr Analysen
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 72,78 -3,53% Holcim AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:42 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag kräftig im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen