SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Holcim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Holcim-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Holcim-Papiers betrug an diesem Tag 21,78 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 459,164 Holcim-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Holcim-Aktie auf 69,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 700,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 217,01 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 38,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at