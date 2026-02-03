Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

Hochrechnung 03.02.2026 10:04:03

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Holcim gewesen.

Die Holcim-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Holcim-Anteile bei 20,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 49,255 Holcim-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 989,62 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 02.02.2026 auf 81,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 298,96 Prozent angezogen.

Holcim wurde am Markt mit 42,87 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Holcim

Analysen zu Holcim AG

15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
Holcim AG 88,88 0,66% Holcim AG

