Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Hochrechnung
|
03.02.2026 10:04:03
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Holcim-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Holcim-Anteile bei 20,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 49,255 Holcim-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 989,62 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 02.02.2026 auf 81,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 298,96 Prozent angezogen.
Holcim wurde am Markt mit 42,87 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Holcim
Analysen zu Holcim AG
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Holcim AG
|88,88
|0,66%