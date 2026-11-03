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Holcim Aktie

Holcim ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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Holcim-Investmentbeispiel 03.11.2026 10:03:41

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Holcim eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Holcim-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Holcim-Papier an diesem Tag bei 23,91 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hat, hat nun 41,830 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 71,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 974,13 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +197,41 Prozent.

Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 38,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Holcim

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