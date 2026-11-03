Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Holcim-Investmentbeispiel
|
03.11.2026 10:03:41
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Holcim-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Holcim-Papier an diesem Tag bei 23,91 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hat, hat nun 41,830 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 71,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 974,13 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +197,41 Prozent.
Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 38,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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