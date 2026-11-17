Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Holcim-Investmentbeispiel
|
17.11.2026 10:03:25
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Holcim-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,403 Holcim-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 105,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 75,24 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5,53 Prozent.
Holcim war somit zuletzt am Markt 41,20 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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