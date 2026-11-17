Das wäre der Verdienst eines frühen Holcim-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Holcim-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,403 Holcim-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 105,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 75,24 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5,53 Prozent.

Holcim war somit zuletzt am Markt 41,20 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at