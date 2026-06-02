Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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Lohnende Holcim-Anlage? 02.06.2026 10:04:20

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Holcim-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 02.06.2025 wurde das Holcim-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Holcim-Anteile bei 46,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Holcim-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,153 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.06.2026 163,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76,14 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 163,92 CHF entspricht einer Performance von +63,92 Prozent.

Holcim markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Holcim

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