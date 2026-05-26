Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Langfristige Investition
|
26.05.2026 10:03:47
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 26.05.2016 wurde das Holcim-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23,01 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 434,683 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,84 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 32 096,97 CHF wert. Damit wäre die Investition 220,97 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Holcim einen Börsenwert von 40,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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