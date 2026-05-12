SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Holcim-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,68 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,369 Holcim-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 253,41 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 11.05.2026 auf 75,22 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 153,41 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 41,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at