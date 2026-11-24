Vor Jahren Holcim-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.11.2023 wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,157 Holcim-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 74,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 318,71 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 131,87 Prozent.

Holcim markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at