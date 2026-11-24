Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Profitabler Holcim-Einstieg?
|
24.11.2026 10:03:35
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.11.2023 wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,157 Holcim-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 74,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 318,71 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 131,87 Prozent.
Holcim markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Holcim
Nachrichten zu Holcim AG
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SMI legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
23.11.26
|Holcim completes tender offer for Cementos Pacasmayo shares (EQS Group)
|
18.11.26
|Verluste in Zürich: SMI verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
18.11.26
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
18.11.26
|Börse Zürich: SMI verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
17.11.26
|SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI startet im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Holcim AG
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Holcim AG
|81,02
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex kann die Gewinnzone nicht verteidigen. Der DAX verliert unterdessen leicht. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.