SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Holcim-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 28,99 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Holcim-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,998 Holcim-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 74,68 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 764,47 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 157,64 Prozent.

Der Holcim-Wert an der Börse wurde auf 40,57 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at