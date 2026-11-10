Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Holcim-Anlage unter der Lupe
|
10.11.2026 10:03:31
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 28,99 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Holcim-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,998 Holcim-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 74,68 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 764,47 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 157,64 Prozent.
Der Holcim-Wert an der Börse wurde auf 40,57 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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