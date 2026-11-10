Holcim Aktie

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WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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Holcim-Anlage unter der Lupe 10.11.2026 10:03:31

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Holcim-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 28,99 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Holcim-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344,998 Holcim-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 74,68 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 764,47 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 157,64 Prozent.

Der Holcim-Wert an der Börse wurde auf 40,57 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Holcim

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