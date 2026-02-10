Holcim Aktie

Performance unter der Lupe 10.02.2026 10:04:07

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Holcim-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Holcim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Holcim-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,79 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 204,962 Holcim-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 78,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 110,01 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,10 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Holcim eine Börsenbewertung in Höhe von 41,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

