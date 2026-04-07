Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Holcim-Anlage
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07.04.2026 10:03:42
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Holcim-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,26 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,238 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (67,20 CHF), wäre die Investition nun 1 628,82 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 62,88 Prozent gleich.
Holcim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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