SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätte eine Investition in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Holcim-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Holcim-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,13 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,519 Holcim-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 76,44 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 345,42 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 245,42 Prozent erhöht.

Holcim markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at