Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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Holcim-Anlage 24.03.2026 10:03:41

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätte eine Investition in Holcim von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätte eine Investition in Holcim von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Holcim-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Holcim-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Holcim-Aktie bei 27,45 CHF. Bei einem Holcim-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 364,250 Holcim-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Holcim-Anteile wären am 23.03.2026 23 435,86 CHF wert, da der Schlussstand 64,34 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 23 435,86 CHF entspricht einer Performance von +134,36 Prozent.

Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 35,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Holcim

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