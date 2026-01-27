Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Frühe Investition
|
27.01.2026 10:03:57
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Holcim-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 27.01.2021 wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Holcim-Papier bei 24,71 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,047 Holcim-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 320,03 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 26.01.2026 auf 79,08 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 220,03 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Holcim einen Börsenwert von 42,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Holcim
Nachrichten zu Holcim AG
|
27.01.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.01.26
|SIX-Handel: SMI zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
26.01.26