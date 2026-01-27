SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Holcim-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Holcim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 27.01.2021 wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Holcim-Papier bei 24,71 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,047 Holcim-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 320,03 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 26.01.2026 auf 79,08 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 220,03 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Holcim einen Börsenwert von 42,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at