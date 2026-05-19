Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Lukrative Holcim-Investition?
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19.05.2026 10:04:09
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Holcim-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Holcim-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Holcim-Aktie an diesem Tag 27,07 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,946 Holcim-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 618,70 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 18.05.2026 auf 70,88 CHF belief. Mit einer Performance von +161,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Holcim eine Börsenbewertung in Höhe von 40,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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