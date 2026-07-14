Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Frühe Investition
|
14.07.2026 10:03:55
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Holcim-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,44 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Holcim-Aktie investiert, befänden sich nun 3,644 Holcim-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 270,37 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 13.07.2026 auf 74,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 170,37 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Holcim betrug jüngst 41,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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