Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Holcim-Anlage
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30.06.2026 10:03:52
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor einem Jahr verdient
Die Holcim-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Holcim-Aktie an diesem Tag bei 58,90 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Holcim-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,978 Holcim-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.06.2026 1 226,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 72,22 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22,61 Prozent.
Alle Holcim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Holcim
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