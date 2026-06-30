SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Holcim-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Holcim-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Holcim-Aktie an diesem Tag bei 58,90 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Holcim-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,978 Holcim-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.06.2026 1 226,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 72,22 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22,61 Prozent.

Alle Holcim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at