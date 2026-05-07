SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: Kühne + Nagel International-Dividende gesunken

Bei der Hauptversammlung von SMI-Titel Kühne + Nagel International am 06.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 6,00 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde die Kühne + Nagel International-Dividende im Vorjahresvergleich um 27,27 Prozent herabgesetzt. Die Gesamtausschüttung von Kühne + Nagel International beläuft sich auf 979,00 Mio. CHF. So reduzierte sich die Kühne + Nagel International- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 17,17 Prozent.

Kühne + Nagel International-Dividendenrendite

Letztlich notierte das Kühne + Nagel International-Papier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 179,30 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Kühne + Nagel International, demnach wird das Kühne + Nagel International-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Kühne + Nagel International-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Kühne + Nagel International-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Kühne + Nagel International-Titel eine Dividendenrendite von 3,50 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,97 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kühne + Nagel International-Kurs via SIX SX um 34,51 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -30,53 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Kühne + Nagel International-Kurs.

Dividendenschätzung von Kühne + Nagel International

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 6,35 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,52 Prozent ansteigen.

Basisinformationen der Kühne + Nagel International-Aktie

Der Börsenwert des SMI-Unternehmens Kühne + Nagel International beläuft sich aktuell auf 20,695 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kühne + Nagel International beträgt aktuell 23,05. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Kühne + Nagel International einen Umsatz von 24,476 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 7,43 CHF.

Redaktion finanzen.at