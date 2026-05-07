Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dividenden-Entscheid 07.05.2026 10:03:34

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: Kühne + Nagel International-Dividende gesunken

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: Kühne + Nagel International-Dividende gesunken

So viel Dividende trägt Kühne + Nagel International zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Bei der Hauptversammlung von SMI-Titel Kühne + Nagel International am 06.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 6,00 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde die Kühne + Nagel International-Dividende im Vorjahresvergleich um 27,27 Prozent herabgesetzt. Die Gesamtausschüttung von Kühne + Nagel International beläuft sich auf 979,00 Mio. CHF. So reduzierte sich die Kühne + Nagel International- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 17,17 Prozent.

Kühne + Nagel International-Dividendenrendite

Letztlich notierte das Kühne + Nagel International-Papier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 179,30 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Kühne + Nagel International, demnach wird das Kühne + Nagel International-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Kühne + Nagel International-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Kühne + Nagel International-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Kühne + Nagel International-Titel eine Dividendenrendite von 3,50 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,97 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kühne + Nagel International-Kurs via SIX SX um 34,51 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -30,53 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Kühne + Nagel International-Kurs.

Dividendenschätzung von Kühne + Nagel International

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 6,35 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,52 Prozent ansteigen.

Basisinformationen der Kühne + Nagel International-Aktie

Der Börsenwert des SMI-Unternehmens Kühne + Nagel International beläuft sich aktuell auf 20,695 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kühne + Nagel International beträgt aktuell 23,05. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Kühne + Nagel International einen Umsatz von 24,476 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 7,43 CHF.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten