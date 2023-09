SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Kühne + Nagel International-Investment eingefahren

Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Kühne + Nagel International-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie betrug an diesem Tag 120,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 82,988 Kühne + Nagel International-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.09.2023 auf 264,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 975,10 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +119,75 Prozent.

Kühne + Nagel International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,41 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at