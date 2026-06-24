Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Profitable Kühne + Nagel International-Investition?
|
24.06.2026 10:03:49
SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag bei 134,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Kühne + Nagel International-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,516 Kühne + Nagel International-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.06.2026 13 707,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 183,95 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 37,07 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 21,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12:27
|Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: SMI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:30
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:30
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
18.06.26
|Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.06.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
18.06.26
|Handel in Zürich: SMI verbucht Verluste (finanzen.at)
|
18.06.26
|Handel in Zürich: SMI sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|205,90
|3,42%