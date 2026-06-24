Kühne + Nagel International Aktie

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WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Profitable Kühne + Nagel International-Investition? 24.06.2026 10:03:49

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Kühne + Nagel International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag bei 134,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Kühne + Nagel International-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,516 Kühne + Nagel International-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.06.2026 13 707,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 183,95 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 37,07 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 21,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

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