Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Langfristige Investition 22.07.2026 10:04:24

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Kühne + Nagel International-Papier an diesem Tag bei 136,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 0,731 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Papiere wären am 21.07.2026 153,36 CHF wert, da der Schlussstand 209,80 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 53,36 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich jüngst auf 24,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

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