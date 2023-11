SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 01.11.2020 wurde die Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 183,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,615 Kühne + Nagel International-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 244,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 353,36 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,53 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International bezifferte sich zuletzt auf 28,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at