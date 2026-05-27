Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Lukrative Kühne + Nagel International-Anlage?
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27.05.2026 10:03:35
SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 27.05.2016 wurden Kühne + Nagel International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 139,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,148 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 267,69 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 26.05.2026 auf 177,35 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,77 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Kühne + Nagel International betrug jüngst 21,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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