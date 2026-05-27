Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Kühne + Nagel International-Anlage? 27.05.2026 10:03:35

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.05.2016 wurden Kühne + Nagel International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 139,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,148 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 267,69 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 26.05.2026 auf 177,35 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,77 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Kühne + Nagel International betrug jüngst 21,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten