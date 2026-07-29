SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kühne + Nagel International gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag bei 169,65 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investierten, hätten nun 5,894 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 209,55 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 28.07.2026 auf 205,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,95 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 23,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at