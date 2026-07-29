Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kühne + Nagel International-Investition
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29.07.2026 10:03:44
SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag bei 169,65 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investierten, hätten nun 5,894 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 209,55 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 28.07.2026 auf 205,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,95 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 23,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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