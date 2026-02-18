Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Frühe Anlage
|
18.02.2026 10:04:02
SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kühne + Nagel International-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 245,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 40,733 Kühne + Nagel International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 6 947,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 170,55 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 30,53 Prozent.
Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
