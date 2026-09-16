Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Frühes Investment
|
16.09.2026 10:03:41
SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 138,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,994 Kühne + Nagel International-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 709,14 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 15.09.2026 auf 218,20 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 57,09 Prozent.
Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 25,69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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