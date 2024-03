SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 267,30 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Kühne + Nagel International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,374 Kühne + Nagel International-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,66 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 19.03.2024 auf 237,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 11,34 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 28,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at