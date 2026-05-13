SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Kühne + Nagel International-Aktie letztlich bei 262,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investierten, hätten nun 38,110 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 12.05.2026 6 638,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 174,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,61 Prozent verringert.

Alle Kühne + Nagel International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at