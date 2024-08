SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 303,30 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,971 Anteilen. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Aktien wären am 06.08.2024 8 183,32 CHF wert, da der Schlussstand 248,20 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 18,17 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 29,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at