Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Kühne + Nagel International-Anlage? 28.01.2026 10:04:00

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren angefallen

SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Kühne + Nagel International-Anteile bei 208,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 48,077 Kühne + Nagel International-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 179,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 605,77 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 13,94 Prozent.

Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 21,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kühne + Nagel International AG (KN) 194,50 1,35% Kühne + Nagel International AG (KN)