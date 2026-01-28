SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Kühne + Nagel International-Anteile bei 208,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 48,077 Kühne + Nagel International-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 179,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 605,77 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 13,94 Prozent.

Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 21,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at