SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lonza-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 13.08.2016 wurde die Lonza-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 174,61 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lonza-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,727 Lonza-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 3 242,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 566,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 224,27 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Lonza eine Marktkapitalisierung von 40,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at