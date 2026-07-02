Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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Lonza-Investment im Blick 02.07.2026 10:03:41

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lonza-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Lonza-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Lonza-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 533,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,875 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 054,74 CHF, da sich der Wert einer Lonza-Aktie am 01.07.2026 auf 562,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 5,47 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Lonza einen Börsenwert von 38,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lonza

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