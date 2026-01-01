Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Lonza-Performance im Blick
|
01.01.2026 10:03:37
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lonza-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Lonza-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 151,08 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66,191 Lonza-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 537,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 597,53 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 255,98 Prozent.
Der Lonza-Wert an der Börse wurde auf 36,65 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lonza
