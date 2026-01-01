Lonza Aktie

Lonza-Performance im Blick 01.01.2026 10:03:37

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lonza-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Lonza-Einstiegs gewesen.

Lonza-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 151,08 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66,191 Lonza-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 537,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 597,53 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 255,98 Prozent.

Der Lonza-Wert an der Börse wurde auf 36,65 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lonza

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

