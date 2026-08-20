SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lonza von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Lonza-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 20.08.2025 wurde das Lonza-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lonza-Papier an diesem Tag 572,20 CHF wert. Bei einem Lonza-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,476 Lonza-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 579,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 122,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,22 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Lonza bezifferte sich zuletzt auf 39,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at