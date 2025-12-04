Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Rentables Lonza-Investment?
|
04.12.2025 10:03:38
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lonza-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Lonza-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 145,43 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68,763 Lonza-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 38 067,07 CHF, da sich der Wert einer Lonza-Aktie am 03.12.2025 auf 553,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 280,67 Prozent gesteigert.
Lonza wurde am Markt mit 37,78 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lonza
