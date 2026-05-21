Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Frühes Investment
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21.05.2026 10:03:40
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lonza-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Lonza-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 158,03 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,328 Lonza-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 492,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 116,59 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 211,66 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Lonza belief sich zuletzt auf 34,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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