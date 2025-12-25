Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Performance im Blick
|
25.12.2025 10:03:26
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lonza von vor 5 Jahren gekostet
Am 25.12.2020 wurde die Lonza-Aktie via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 554,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hat, hat nun 18,051 Anteile im Depot. Die gehaltenen Lonza-Anteile wären am 23.12.2025 9 620,94 CHF wert, da der Schlussstand 533,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lonza belief sich zuletzt auf 36,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lonza
Analysen zu Lonza AG (N)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Lonza AG (N)
|568,80
|-0,21%