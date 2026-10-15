Lonza Aktie

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WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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Lohnende Lonza-Anlage? 15.10.2026 10:03:22

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor einem Jahr verdient

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Lonza-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 15.10.2025 wurden Lonza-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lonza-Papier bei 536,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,863 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 090,54 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 14.10.2026 auf 585,40 CHF belief. Mit einer Performance von +9,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Lonza markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lonza

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