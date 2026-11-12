Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Lohnende Lonza-Anlage?
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12.11.2026 10:03:23
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 12.11.2025 wurden Lonza-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lonza-Papier bei 554,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,031 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 965,38 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 11.11.2026 auf 663,60 CHF belief. Mit einer Performance von +19,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Lonza markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lonza
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