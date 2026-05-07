Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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Lonza-Investment im Blick 07.05.2026 10:03:46

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 3 Jahren verloren

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lonza-Aktie gebracht.

Das Lonza-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lonza-Anteile bei 580,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,229 Lonza-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.05.2026 8 504,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 493,60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 14,96 Prozent.

Am Markt war Lonza jüngst 34,25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lonza

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