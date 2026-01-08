SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde die Lonza-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 557,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,179 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 549,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,57 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 1,43 Prozent.

Der Marktwert von Lonza betrug jüngst 36,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at