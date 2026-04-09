SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Lonza-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 09.04.2023 wurde das Lonza-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Lonza-Papier letztlich bei 567,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Lonza-Aktie investierten, hätten nun 1,762 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lonza-Papiere wären am 08.04.2026 896,05 CHF wert, da der Schlussstand 508,60 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 896,05 CHF, was einer negativen Performance von 10,39 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Lonza belief sich zuletzt auf 35,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at