Lonza Aktie

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WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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Lonza-Investment 04.06.2026 10:04:00

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lonza-Aktien gewesen.

Am 04.06.2023 wurde die Lonza-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lonza-Anteile 586,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lonza-Aktie investiert, befänden sich nun 0,170 Lonza-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,32 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 03.06.2026 auf 488,90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 16,68 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Lonza belief sich jüngst auf 34,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lonza

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