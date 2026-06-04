Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Lonza-Investment
|
04.06.2026 10:04:00
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 04.06.2023 wurde die Lonza-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lonza-Anteile 586,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lonza-Aktie investiert, befänden sich nun 0,170 Lonza-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,32 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 03.06.2026 auf 488,90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 16,68 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Lonza belief sich jüngst auf 34,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lonza
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
12:27
|Zuversicht in Zürich: SMI steigt (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
03.06.26
|SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
03.06.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
03.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
03.06.26
|SIX-Handel SMI am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.06.26
|Verluste in Zürich: So steht der SLI mittags (finanzen.at)
Analysen zu Lonza AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lonza AG (N)
|530,00
|-0,11%