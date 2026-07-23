Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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Lukrativer Lonza-Einstieg? 23.07.2026 10:03:24

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lonza-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Lonza-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Lonza-Aktie bei 570,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,753 Lonza-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 940,06 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Anteils am 22.07.2026 auf 536,40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,99 Prozent verringert.

Lonza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,43 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lonza

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