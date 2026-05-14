Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

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Lukrativer Lonza-Einstieg? 14.05.2026 10:03:37

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lonza von vor 5 Jahren bedeutet

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lonza von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lonza-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Lonza-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 564,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Lonza-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,177 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,05 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Anteils am 13.05.2026 auf 474,20 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 15,95 Prozent.

Lonza wurde am Markt mit 33,41 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lonza

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