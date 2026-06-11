SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lonza von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Lonza eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lonza-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 661,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Lonza-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,511 Lonza-Aktien. Die gehaltenen Lonza-Aktien wären am 10.06.2026 754,23 CHF wert, da der Schlussstand 499,00 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 24,58 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Lonza belief sich zuletzt auf 34,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at