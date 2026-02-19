Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

Profitables Lonza-Investment? 19.02.2026 10:03:24

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lonza-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lonza-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Lonza-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Lonza-Papier bei 600,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,166 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.02.2026 88,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 533,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -11,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lonza belief sich zuletzt auf 37,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lonza

